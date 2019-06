Autonomia, Fontana: “Non sottoscriverò mai una 'non riforma', M5s chiarisca”

Sea Watch, Salvini: “Questa sbruffoncella della comandante fa politica sulla pelle degli immigrati”

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2019 “Chi sbaglia paga, non solo questa sbruffoncella della comandante che fa politica sulla pelle degli immigrati, il governo in Olanda si svegli”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta facebook. _Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev