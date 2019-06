Trasporti, Conte: "Abbiamo fatto una rivoluzione con tariffe trasparenti"

(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2019 Trasporti, Conte abbiamo fatto una rivoluzione, gli utenti se ne accorgeranno Oggi abbiamo celebrato una rivoluzione, noi siamo intervenuti per rafforzare le competenze dell'Autorita' dei Trasporti, l'abbiamo dotata di nuovi mezzi e nuove risorse con due leggi in particolare: il decreto Genova e una legge nel marzo 2019. Abbiamo realizzato una rivoluzione che non si percepisce, solo i tecnici la percepiscono, ma presto la percepiranno tutti gli utenti perche' per effetto di questa rivoluzione abbiamo oggi una Autorita' dei Trasporti che ha elaborato un nuovo piano tariffario, unico, nazionale, omogeneo per le concessioni autostradali". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine della presentazione del rapporto dell'Autorità Garante dei Trasporti nella Sala della Regina alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev