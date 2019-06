Giorgetti canta una canzone degli Abba nell'attesa del verdetto del Cio per le Olimpiadi del 2026

Flat tax, Di Maio: Lega dica dove prende 15 mld, no a nascondino

Roma, 24 giu. (askanews) - Il tema non è se "anticipare o meno" la presentazione delle legge di bilancio, ma "cosa ci mettiamo dentro" perché "non è il caso di giocare a nascondino con i 15 miliardi per la flat tax". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio arrivando a Taranto per il tavolo istituzionale permanente sull'ex Ilva. "Anche perché - ha detto - non ...