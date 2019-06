Mattarella a 'La Traviata' con allestimento Zeffirelli: "Il giusto modo di ricordare il maestro"

Mattarella all'Arena di Verona per 'La Traviata' di Verdi con allestimento Zeffirelli

(Agenzia Vista) Verona, 22 giugno 2019 Mattarella all Arena di Verona per vedere La Traviata di Verdi In occasione dell’inaugurazione del 97° Festival lirico della Fondazione Arena di Verona il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assiste alla rappresentazione dell’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi, diretta dal Maestro Daniel Oren, nell'allestimento del regista Franco Zeffirelli, ...