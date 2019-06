Ue, Zingaretti: "Italia isolata, mettere al centro interessi dei cittadini"

Nasce in Italia la scuola di volo internazionale dei Top Gun

Le Bourget, 20 giu. (askanews) - Dalla scuola di volo di Galatina in provincia di Lecce, sede del 61esimo stormo dell'Aeronautica militare all'aeroporto di Decimomannu, in Sardegna, passando dal Salone aeronautico parigino di Le Bourget. È qui, infatti, che Aeronautica militare e Leonardo hanno presentato la IFTS, International Flight Training School, nuova scuola di volo internazionale per i Top ...