Minori, Fico: "Serve soluzione strutturale a fenomeno baby gang"

Ue, Salvini: "Vincoli aiutano Berlino e Parigi, ma fregano noi"

(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2019 "Magari qualcuno in Europa ha paura di un'Italia che cresce. Noi dobbiamo poter competere ad armi pari: alcune norme europee, vincoli, norme europee, sono state studiate a tavolino per aiutare qualcuno a Berlino e a Parigi e fregare tutti gli altri". Lo dice in una diretta Facebook il vicepremier Matteo Salvini / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / ...