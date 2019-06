(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2019 Meloni: "FdI continua a crescere con adesione Elena Donazzan" La conferenza stampa di Giorgia Meloni per annunciare l'adesione di Elena Donazzan, assessore all'Istruzione e al Lavoro della Regione Veneto, a Fratelli d'Italia. Così l'onorevole Meloni: "Elena Donazzan aderisce a Fratelli d'Italia. Siamo molto contenti perché viene da una storia di destra, ha una delega alla Regione Veneto assolutamente centrale allo sviluppo, al lavoro e alle pari opportunità, un ruolo che di solito si da' alle persone più capaci. Lo considero un po' un ritorno a casa, sono molto contenta. Sarà responsabile per il Lavoro e le crisi aziendali". La Donazzan sarà per FdI responsabile lavoro e crisi aziendali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev