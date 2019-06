Biglietto Atm Milano, Sala: “Cercare di chiudere in settimana”

Pd, Sala: “Non chiediamo a Zingaretti più di quel che può fare”

(Agenzia Vista) Milano, 18 giugno 2019 "Ci sono dei momenti, come questo, in cui è meglio tacere sul Pd, soprattutto per quelli come me che sono esterni. Io ho fiducia nel segretario Nicola Zingaretti e in quello che sta facendo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione dell'ultimo libro di Walter Veltroni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev