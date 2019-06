Centrodestra, Toti: "Governo solo Salvini-Meloni sarebbe squilibrato senza parte moderata"

(Agenzia Vista) Liguria, 17 giugno 2019 "Oggi c'è un centrodestra che porta un messaggio molto forte ed è il centrodestra della Lega. Occorre un centrodestra che torni a parlare alle imprese e al mondo del commercio, dell'Italia che deve crescere e delle infrastrutture, di meritrocrazia e di selezione della classe dirigente". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti a Genova. Alla domanda se un eventuale governo Salvini-Meloni potesse essere credibile, Toti ha detto che "al di là della mancanza dei numeri in Parlamento, che oggi non ci sono in qualunque modo li si prenda, sarebbe un centrodestra squilibrato. Occorre un centrodestra che guardi a cambiare l'Europa, ai temi della sicurezza e dell'immigrazione ma occorre anche un centrodestra che sappia parlare ai 40mila della Tav, alle tante persone che aprono la saracinesche del proprio negozio la mattina e faticano perché c'è una burocrazia asfissiante" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev