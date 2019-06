06 Aprile 2019 - L'applauso dell'aula del Senato per il maestro Franco Zeffirelli

David Gilmour dei Pink Floyd mette all'asta 120 chitarre

Roma, 15 giu. (askanews) - Un'asta benefica: il chitarrista dei Pink Floyd, David Gilmour, ha messo all'asta la sua intera collezione di chitarre, 120 in totale, per un evento che si terrà il 20 giugno a New York indetto da Christie's. La "Strato", lo strumento preferito da Gilmour ed utilizzato dal 1970 al 1986, ha dato vita ai suoni inconfondibili della band. C'è dunque la straordinaria ...