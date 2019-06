(Agenzia Vista) Lussemburgo, 14 giugno 2019 Conti pubblici, Tria: "Mostreremo come deficit calerà dello 0,2%" "Dovremo far vedere perché noi diciamo come possiamo arrivare ad un abbassamento previsto del deficit almeno dello 0,2%". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al suo arrivo all'Ecofin. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev