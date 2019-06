(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2019 Governo, Berlusconi: "Non ricordo situazioni così oscene" "Non ricordo situazioni così oscene, un Governo che non sa dove andare". Così Silvio Berlusconi al termine di un vertice di Forza Italia a Palazzo Grazioli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev