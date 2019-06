(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2019 Radio Radicale, Sensi (Pd): "Vittoria per il Parlamento, per i cittadini e per libertà di stampa" Approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera un emendamento del Partito democratico per 'salvare' Radio Radicale con un finanziamento di altri 3 milioni per il 2019. L'emendamento è a firma dei deputati Roberto Giachetti e Filippo Sensi, che commenta così il risultato: "E' andata bene, ovviamente non è stato ottenuto tutto quello che speravamo, però è stata una vittoria del Parlamento, dei cittadini e della libertà d'informazione. In commissione questa mattina si è sciolto questo nodo che andava avanti da parecchi giorni, tutti quanti i gruppi parlamentari, eccezione fatta per il Movimento 5 stelle, hanno votato per quella che viene chiamata la salvezza di Radio Radicale, penso sia un risultato positivo per tutti quanti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev