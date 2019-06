Ue, Gozi (En Marche): "Commissario industria nell'interesse nazionale"

The elevator, thriller psicologico italiano con Caroline Goodall

Roma, 11 giu. (askanews) - E' stata una vera sfida il film d'esordio di Massimo Coglitore: "The elevator", al cinema dal 20 giugno, è un thriller psicologico ambientato a New York, girato tutto in un ascensore, in lingua inglese. Una sfida vinta soprattutto grazie a due grandi interpreti: James Parks, attore di Lynch e Tarantino, e Caroline Goodall, attrice britannica che ha lavorato con Steven ...