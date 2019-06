Mafia, caccia al tesoro di Vito Roberto Palazzolo: sequestrato conto corrente in Thailandia

Ballottaggi Livorno, il nuovo sindaco Salvetti accolto dai cori di Bella Ciao

(Agenzia Vista) Livorno, 10 giugno 2019 Luca Salvetti, leader della lista civica Casa Livorno con il 63,32 per cento dei voti è il nuovo sindaco della città. La festa per la vittoria di Salvetti è stata coronata dalle note di Bella Ciao con un corteo diretto in Comune. _Courtesy Italia 7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev