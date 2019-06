Governo, Salvini "Andiamo avanti, non capisco preoccupazione di Conte"

(Agenzia Vista) Milano, 10 giugno 2019 "Io mantengo la parola, non capisco le preoccupazione del presidente del Consiglio o altri, io non ambisco ad altro che fare il ministro dell'Interno, ho firmato un patto, ho dato la mia parola, se tutti mantengono la parola si va avanti". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Milano. _courtesy Telelombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev