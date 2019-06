Infografica - Comunali 2019, riequilibro post ballottaggio

(Agenzia Vista) Liguria, 10 giugno 2019 Con i Ballottaggi delle amministrative 2019 si chiude una lunga scia di competizioni elettorali. Come dimostrano i numeri dell'affluenza (52,11% degli aventi diritto), in picchiata di ben 16 punti percentuali rispetto a due settimane fa (68,18). Il bilancio del secondo turno vede la conferma del trend positivo del centrodestra a trazione leghista, che tra i comuni capoluogo conquista 5 nuove amministrazioni, ma anche la tenuta del centrosinistra, e in particolare del Partito democratico, pur perdendone 6, tra cui due storiche roccaforti / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev