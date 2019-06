(Agenzia Vista) Rocca di Papa, 10 giugno 2019 Esplosione Rocca di Papa, la ricognizione dei Vigili del Fuoco Paura a Rocca di Papa per un'esplosione nel municipio dove erano in corso dei lavori. Otto feriti tra i quali tre bambini della scuola materna limitrofa. Sono in corso accertamenti. / Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev