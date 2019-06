(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2019 Raggi doppio mandato tema poltrone sta a cuore a molti, ma abbiamo davanti 2 anni di lavoro Conferenza stampa in Campidoglio per la presentazione del primo bilancio partecipativo di Roma Capitale. Presente la sindaca Virginia Raggio che non ha nascosto una particolare soddisfazione per il risultato raggiunto: "Oggi abbiamo presentato il primo bilancio partecipativo di Roma Capitale esteso a tutta la cittadinanza - ha dichiarato a margine dell'incontro con i giornalisti - Sono 20 milioni che i cittadini potranno decidere come impiegare. Il tema è quello del decoro, quindi ragionare su rifacimento di parchi, strade, arredo urbano. Tutto ciò che riguarda il decoro viene messo a disposizione dei cittadini che potranno far sentire la loro voce e potranno scegliere come utilizzare una parte dei loro soldi". Entrata nella seconda metà del mandato, per la sindaca di Roma iniziano a sorgere curiosità in merito al futuro. Nel Movimento 5 Stelle esiste la regola del doppio mandato, secondo il quale la Raggi dovrebbe abbandonare l'attività politica, avendo già ricoperto il ruolo di consigliere comunale prima dell'elezione a prima cittadina. Tuttavia nelle ultime settimane si è parlato della possibilità di interrompere questo vincolo all'interno del M5s. "Devo dire che è un tema ricorrente, ci sono ancora due anni importanti prima della fine del mandato - ha affermato, rispondendo all'interrogativo posto da un cronista - Continuiamo a lavorare senza pensare alle poltrone che è un tema che sembra appassionare molti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev