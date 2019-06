Infrastrutture, Vulpiani (Deloitte): Maggiore coinvolgimento di privati per colmare gap strutturale

A Greta Thunberg premio "ambasciatore della coscienza" di Amnesty

Stoccolma, 7 giu. (askanews) - L'attivista per il clima Greta Thunberg e il movimento studentesco dei "Venerdì per il futuro" sono stati nominati Ambasciatori della coscienza per il 2019 da Amnesty International. Il movimento è stato promosso dalla ragazza svedese che dall'agosto 2018 ha deciso di saltare la scuola ogni venerdì per protestare di fronte al parlamento del suo paese fino a quando ...