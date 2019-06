Infografica - Tre regole per non ammalarsi di cancro

(Agenzia Vista) Lecce, 07 giugno 2019 Al congresso annuale del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO), svolto a Lecce, vari specialisti si sono confrontati uniti da un obiettivo comune: prevenire i tumori e curare al meglio chi si ammala. Fare movimento, mangiare bene e non avere chili di troppo si confermano fondamentali nella lotta ai tumori. Per i sani e per chi di cancro si è già ammalato e non vuole ricaderci / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev