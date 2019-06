(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2019 Morricone premiato da Bonisoli al Colosseo. "Sono contento ed emozionato" Nel magnifico scenario del Colosseo, il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, consegna il premio "Presidio Culturale Italiano", organizzato dall' associazione Cultura Italiae, al maestro e premio Oscar Ennio Morricone. "Sono felice di consegnare questo riconoscimento a un artista che ha fatto la storia della musica e del Cinema italiano e internazionale - ha affermato il ministro Bonisoli alla cerimonia di consegna - Orchestratore, direttore d'orchestra nel campo discografico, compositore per il teatro, la radio e il cinema, una lunga e fortunata carriera artistica che in questi 60 anni ha regalato emozioni intese, con capolavori assoluti che appartengono e si intrecciano con la storia personale di ognuno di noi, che solo il genio di un artista dalla grande sensibilità poteva creare e tradurre in musica e note". "Sono contento di questa bella cosa. Lo accetto volentieri, sono venuto qui molto emozionato" ha detto il maestro Morricone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev