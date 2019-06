Bce, Draghi: “Tassi invariati almeno fino a metà 2020” - SOTTOTITOLI

San Carlo, de Magistris: "Da De Luca bullismo istituzionale, è disperato"

(Agenzia Vista) Napoli, 06 giugno 2019 San Carlo, de Magistris: "Da De Luca bullismo istituzionale, è disperato" Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: "Lo sanno tutti che i Comuni non potranno mai competere con le Regioni - aggiunge de Magistris - anzi a Napoli c'è un'anomalia perché è l'unica città in cui la Città metropolitana, di cui sono sindaco, è rientrata in Fondazione dopo che le ...