(Agenzia Vista) Napoli, 06 giugno 2019 San Carlo, de Magistris: "Da De Luca bullismo istituzionale, è disperato" Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: "Lo sanno tutti che i Comuni non potranno mai competere con le Regioni - aggiunge de Magistris - anzi a Napoli c'è un'anomalia perché è l'unica città in cui la Città metropolitana, di cui sono sindaco, è rientrata in Fondazione dopo che le Province sono andate via. Se oggi si presenta questa stagione lo si fa grazie alla Città metropolitana, altrimenti con la sforbiciata che ha fatto la Regione con una scelta politica avremmo avuto una contrazione forte della stagione". / fonte Comune di Napoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev