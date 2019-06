Ue, Farage: "Non ci uniamo a ENF, si sono comportati in modo disonesto" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 05 giugno 2019 "Ho fatto alcuni commenti riguardo a un incontro privato avvenuto la scorsa settimana e si sono comportati molto male. Io sono molto vecchio stile, credo nella fiducia, nell’onore, nelle strette di mano e una conversazione fatta davanti a un caffè non deve essere di dominio pubblico ed è quello che l'ENF ha fatto. A me non sta bene. Non mi sono mai impegnato a unirmi nell'ENF ma ho avuto una conversazione preliminare che loro hanno deciso di usare in modo politico e piuttosto disonesto. Io non lavoro così.” Così il leader del Brexit Party Nigel Farage intervistato dai giornalisti al Parlamento europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev