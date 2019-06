Grandi Navi, Toninelli: “Il progetto Porto Marghera non esiste”

(Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2019 "Ciò che mi preme chiarire dopo le accuse ricevute in questi giorni è che non esiste alcun progetto del Porto di Marghera; si tratta di un'idea, uno studio embrionale e non certo di una soluzione che da domani farebbe traslocare le Grandi Navi dalla laguna di Venezia”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti durante il question time alla Camera. _Courtesy CameraWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev