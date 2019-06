Ponte Morandi, al via la demolione case in via Porro a partire dal civico 10

(Agenzia Vista) Liguria, 03 giugno 2019 E' partita l'operazione di abbattimento della prima casa sfollata, al civico 10 di via Porro, sotto il moncone est di ponte Morandi. Una grossa gru della ditta Omini (una delle aziende dell'ati dei demolitori) ha "aggredito" la parte superiore dell'edificio da cui si sono staccati i primi pezzi in cemento che, venuti giu', hanno sollevato molta polvere. Per questo una sorta di "cannone" sta sparando acqua nebulizzata sul palazzo, con l'obiettivo di contenere le polveri. L'intervento e' propedeutico alla demolizione delle pile 10 e 11 che avverra' con esplosivi intorno al 24 giugno, data indicata dal sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, quale "best option" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev