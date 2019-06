Inaugurazione Pedemontana, Salvini: “Ministri sono pagati per risolvere problemi non per crearli”

(Agenzia Vista) Vicenza, 03 giugno 2019 Oggi qui è presente l'Italia del SI i ministri sono pagati per risolvere problemi non per crearli”. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione della Pedemontana a Vicenza. _Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev