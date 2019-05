Tajani: "Siamo diversi da Lega e FDI, ad ottobre congresso nazionale Forza Italia"

Il Maestro Geoff Westley esce con un album di Piano solo

Milano, 30 mag. (askanews) - Il maestro Geoff Westley, celebre pianista, compositore, arrangiatore e produttore questa volta esce con un lavoro tutto suo, un nuovo album dal titolo "Geoff Westley - Piano Solo - Does what it says on the tin". Il disco, una raccolta di quattro composizioni originali interamente scritte ed eseguite da Westley al pianoforte, ha influenze classiche come Chopin e ...