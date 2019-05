Migrante annega nel Mediterraneo, il video di Sea Watch

Budapest, barca di turisti si ribalta nel Danubio: almeno 7 morti

Budapest, 30 mag. (askanews) - Un battello con turisti a bordo si è rovesciato nel Danubio a Budapest, in Ungheria. Il bilancio è di almeno sette morti e e una ventina di dispersi. Sull'imbarcazione erano in 33, principalmente turisti della Corea del Sud. Alcuni feriti sono stati portati in ospedale. L'incidente si è verificato vicino al Parlamento, secondo la polizia ungherese la barca si è ...