(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 maggio 2019 Europarlamento, Castaldo: "Incontro con Farage? Non dico niente ma lavoriamo per ruolo incisivo" "Incontro con Farage? Non dico niente ma continuiamo a lavorare per ruolo incisivo nel prossimo Europarlamento". Queste le parole dell’eurodeputato del M5s Fabio Massimo Castaldo intervistato dai giornalisti al termine dell’incontro con il leader del partito Brexit Party Nigel Farage. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev