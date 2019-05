(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2019 Ue, Giorgetti: "Aprire confronto, non solo recepire" Nella Sala Koch di Palazzo Madama, la presentazione del 'Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica' della Corte dei conti con il presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla presentazione del rapporto: "Il confronto con le istituzioni dell'Unione europea, in particolare con la Commissione, costituisce un momento di raccordo nel quale l'Italia non si limita a recepire indicazioni provenienti dall'Ue. Al contrario è l'occasione nella quale le priorità dell'agenda politica italiana vengono coordinate con quelle dell'Unione" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev