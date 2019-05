(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2019 M5s, Appendino: "Ribadire fiducia a Di Maio, no a clima da forconi" La sindaca di Torino, Chiara Appendino, a margine dell'iniziativa: "Credo sia un atto di coraggio chiedere il voto, io confermerò la fiducia a Luigi e gli altri facciamo lo stesso. Credo che stia facendo un lavoro molto difficile e che abbia bisogno della vicinanza del Movimento per proseguire con l'azione governo. Che siano andate male le elezioni è un dato di fatto, credo che in questo momento si debba riflettere su cosa abbiamo fatto e come fare meglio. Attacchi continui e un clima da forconi non aiuta a fare una riflessione serena rispetto a quello che c'è da migliorare". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev