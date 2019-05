Ue, Conte lascia il vertice a Bruxelles senza rispondere alle domande dei giornalisti

Europee, Tusk: "Brexit è stata vaccino contro propaganda anti europeista e fake news" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 maggio 2019 Europee, Tusk: "Brexit e stata vaccino contro propaganda anti europeista e fake news" "Non ho dubbi che una delle ragioni per cui le persone hanno votato per una maggioranza pro Europa sia anche la Brexit. Vedendo cosa significa a livello pratico hanno tratto delle conclusioni La Brexit è stata un vaccino contro la propaganda anti europeista e contro le ...