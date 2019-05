(Agenzia Vista) Genova, 24 maggio 2019 Scontri Casapound Genova, Toti su giornalista ferito: "Episodi che non devono accadere" Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, dopo la visita all'ospedale Galliera di Genova al cronista ferito ieri durante gli scontri fra la polizia e gli antagonisti di Casapound: "E evidente che è stato un episodio di quelli che non devono accadere chi lavora e chi racconta la realtà, come lo fate voi e ho fatto io per tanti anni, sa che corre dei rischi. Ma questo era un rischio francamente incalcolabile, imponderabile. E' evidente che qualcosa non ha funzionato, però qui mi fermo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev