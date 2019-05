Mattatoio in fiamme a Isernia, l'intervento dei vigili del fuoco

(Agenzia Vista) Isernia, 24 maggio 2019 Operazioni di spegnimento dello stabilimento industriale adibito a lavorazione carni sito a Bagnoli del Trigno (IS), in fiamme per causa in corso di accertamento. I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio dello stabilimento, limitando altresì il propagarsi delle fiamme ai limitrofi locali uffici, che sono comunque rimasti danneggiati. Il tetto dalle struttura, in prefabbricato, è in parte collassato con il crollo parziale / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev