Cannabis light in libreria, flash mob di protesta di Fratelli d'Italia alla Feltrinelli a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2019 Cannabis light in libreria, flash mob di protesta di Fratelli d'Italia davanti alla Feltrinelli a Roma Le immagini del flash mob 'Droga spacciata per cultura' organizzato da Fratelli d'Italia, davanti alla libreria Feltrinelli presso la Galleria Alberto Sordi - per "protestare contro l'iniziativa di Feltrinelli, Mondadori e IBS che vuole omaggiare con un grammo di Cannabis light coloro che acquisteranno dei libri della collana 'Read&Weed - Grandi Autori in erba' pubblicati dalla casa editrice Plantasia". All'iniziativa parteciperanno parlamentari di Fratelli d'Italia tra i quali il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, Maria Teresa Bellucci, capogruppo in commissione Affari sociali e responsabile del dipartimento Dipendenze, Federico Mollicone, capogruppo in commissione Cultura. /courtesy Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev