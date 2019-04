(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2019 Reddito di cittadinanza, Landini (Cgil): "Non sono i giovani a fare domanda" "Dai dati emersi è evidente che non sono i giovani a fare richiesta per il reddito di cittadinanza, bensi i quarantenni e i cinquantenni rimasti senza lavoro". Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine della presentazione della Rivista delle Politiche Sociali sulle Leggi 180, 194 e 833, tenutasi presso la sede centrale di Roma della Cgil. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it