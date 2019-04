(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2019 Papa Francesco: "Le donne prime testimoni della resurrezione di Cristo" "I Vangeli sono chiari in merito al ruolo delle donne, furono loro le prime testimoni della resurrezione di Cristo". Così Papa Francesco, rivolgendosi ai fedeli accorsi in Piazza San Pietro per la preghiera del Regina Coeli del pontefice in occasione del lunedì di Pasquetta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev