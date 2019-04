Elezioni Ucraina, stravince il comico Zelensky, ecco il video di ringraziamento postato sui social

La pasqua dei Vigili del Fuoco, in soccorso di un cane intrappolato in un canale di scolo

(Agenzia Vista) Paganica (AQ), 22 aprile 2019 La pasqua dei vigili del fuoco, in soccorso di un cane intrappolato in un canale di scolo Anche a Pasqua non mancano gli impegni per i vigili del fuoco. Qui impegnati nelle operazioni di soccorso di un cane pastore maremmano intrappolato in un canale di scolo a Paganica, in provincia dell'Aquila. /Fonte Twitter Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / ...