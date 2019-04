Licenziati dalla Fca di Pomigliano salgono su un campanile a Napoli per protesta

(Agenzia Vista) Napoli, 20 aprile 2019 Due operai licenziati dalla Fca di Pomigliano d'Arco sono saliti sul campanile della Chiesa del Carmine a Napoli, per protesta dove hanno in mattinata esposto un grande striscione con la scritta 'Reddito di cittadinanza per licenziati non c'è'. _Courtesy Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev