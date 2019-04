Governo, Salvini a Di Maio: “Non c'è nessuna crisi, abbiamo troppo da fare”

(Agenzia Vista) Milano, 19 aprile 2019 "Non c'è nessuna crisi, abbiamo troppe cose da fare per perdere tempo. Ci sono le telecamere da accendere negli asili nido e nelle case di riposo. Voglio portarle a casa entro i prossimi venti giorni. Ci sono tasse da ridurre l'Iva da non aumentare. Abbiamo troppe cose da fare per perdere tempo in polemiche che non esistono". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine prima dell'incontro a Milano con Eduardo Bolsonaro a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev