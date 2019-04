Nibi (Anas Lazio): "Riaperta la SS148 Pontina a Terracina"

"Salvate Radio Radicale", appelli fuori dalle esequie di Bordin

Roma, 19 apr. (askanews) - Ai funerali di Massimo Bordin, voce simbolo di Radio Radicale, gi appelli per salvare l'emittente che rischia di chiudere senza la convezione che il governo non intende rinnovare. "E' andato via in un momento drammatico per Radio Radicale, per cui ha combattuto fino all'ultimo respiro - ha detto Roberto Giachetti (Pd) - lo abbiamo sentito nelle ultime rassegne stampa, ...