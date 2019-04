Europee, +Europa: nel nostro simbolo niente PD; non è un listone

Firenze, 7 apr. (askanews) - Più Europa con Italia in Comune, la bandiera europea e il tricolore; Benedetto Della Vedova ha presentato a Firenze il simbolo e la campagna per le elezioni europee. "Non ci sono altri simboli, soprattutto non c'è quello del Pd, questo non è un listone, ma una lista di chi vuole scommettere sull'Europa" ha detto Della Vedova; la formazione sua e di Emma Bonino corre ...