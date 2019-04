Elezioni europee 2019, i primi 32 simboli depositati al Viminale

Quota 100, Conte: “Impegno è triennale, nessuno stop”

(Agenzia Vista) Verona, 07 aprile 2019 "Non è una idea che mi è stata presentata, non l'abbiamo valutata e francamente non è all'ordine del giorno. Ho preso un impegno con gli italiani per cui quota 100 è triennale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio in visita alla 53esima edizione del Vinitaly di Verona Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev