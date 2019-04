(Agenzia Vista) Firenze, 07 aprile 2019 Europee, Della Vedova (+Europa): "Il nostro non un listone ma un progetto politico" +Europa e Italia in comune lanciano la campagna per le europee a Firenze e mostrano e il simbolo. "Non ci sono altri simboli specie quello del Pd non è un listone ma un lista che scommette sull'Europa. Non siamo una forza di centro ma siamo una forza centrale perché la scommessa sull'Europa è centrale. Siamo federalisti, riformatori e vogliamo cambiare l'Italia a partire dall'Europa" queste le parole del segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it