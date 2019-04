Migranti, De Falco: "Salirò a bordo Mediterranea, ma non faro il parlamentare passeggero"

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2019 Migranti, De Falco, saliro a bordo Mediterranea, ma non faro il passeggero Così il senatore ex M5S, Gregorio De Falco, durante l'assemblea di Mediterranea Saving Humans al Macro di Roma. De Falco, Ufficiale della Marina ha presenziato all'assemblea per discutere con gli attivisti della possibilità di essere a bordo della nave Mare Jonio nella prossima missione di salvataggio nel Mediterraneo centrale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it