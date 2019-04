M5s, avvocato della Raggi deposita il simbolo per le europee al Viminale: "Mi ha incaricato Di Maio"

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2019 M5s l avvocato della Raggi deposita il simbolo per le europee al Viminale I partiti e i gruppi politici che intendono partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo depositano presso il Ministero dell'Interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste dei candidati nelle cinque circoscrizioni in cui è diviso il territorio nazionale. Pierfrancesco Bruno, l'avvocato che ha difeso la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione del processo per falso in atto pubblico, ha depositato il simbolo per il Movimento 5 stelle: "Sono stato incaricato dal capo politico Luigi Di Maio" ha dichiarato al Viminale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev