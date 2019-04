(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2019 Poesie al Viminale, il partito Poeti d'azione deposita il simbolo per le europee 2019 "Meno Europa in Italia, più creatività italiana in Europa" e lo slogan del partito 'Poeti d'azione' di Alessandro Agostini che ha declamato una poesia in fila fuori dal Ministero dell'Interno per depositare il simbolo per le elezioni europee 2019 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev