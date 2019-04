(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2019 Sacro Romano Impero Cattolico deposita simbolo per europee Siamo monarchici "Siamo monarchici, costituzionali, ministeriali" si presenta così Mirella Cece, leader del partito Sacro Romano Impero Cattolico in fila fuori dal Ministero dell'Interno per depositare il simbolo per le elezioni europee 2019 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev